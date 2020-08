Giungono nuove conferme da France Football sull'accordo pressoché totale tra il Manchester City e il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, obiettivo dichiarato di Pep Guardiola per completare il reparto difensivo dopo l'acquisto di Nathan Aké. L'ultimo ostacolo resta il patron azzurro De Laurentiis, che continua a chiedere non meno di 80 milioni di euro per cedere il calciatore senegalese.