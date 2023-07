Kevin Danso è finito in cima alla lista dei desideri del Napoli per sostituire Kim. Il difensore austriaco è in contatto con gli azzurri da un po' di tempo ed ecco che arriva anche l'accordo economico. Secondo i colleghi di Footmercato, infatti, pronto un quadriennale da 3 mln a stagione con tanto di "ok" del calciatore. C'è da trovare l'intesa con il Lens che chiede non meno di 30 milioni.