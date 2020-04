Il Napoli si guarda attorno per il reparto difensivo. Dalla Francia spunta infatti un nome nuovo. Secondo quanto riportato da France Football, il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Gabriel Magalhães.



Difensore brasiliano classe '97, è attualmente in forza al Lille. Il Napoli può vantare ottimi rapporti con il club francese, dai quali quasi un anno fa nacque il tentativo di portare Pépé a Napoli.



Alla fine riuscì ad avere la meglio l'Arsenal, con un capitale maggiore a disposizione. Anche questa volta ci sono i Gunners in corsa per arrivare al giocatore, ma con loro anche Chelsea ed Everton. In vantaggio ci sarebbe il club di Carlo Ancelotti, con un'offerta di 20 milioni. Ma il Lille non lascerà partire ​Magalhães per meno di 30 milioni di euro.