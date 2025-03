Napoli, dalla Lu-La alla Lu-Ra: Raspadori on fire, Lukaku talismano, ma Conte non si accontenta

Getty Images

Solitamente, una storia ben scritta ha il supporto di una penna che riesce a creare dinamismo, coinvolgimento, grazie al racconto di un protagonista principale, di un attore di supporto che ne appoggia le azioni e, perché no, di un maestro, di un sensei che diriga le operazioni. Ecco,. La sfida di oggi ci proietta in uno scenario dove la formazione azzurra è seria candidata a giocarsi lo Scudetto insieme all’Inter, anche grazie a questo gioco, questoprincipe di quest’annata.

Facciamo un breve passo indietro. Nel corso delladi presentazione e di avvicinamento alla sfida odierna,, che può risultare decisiva nella lotta che, da qui a fine anno, continuerà a vedere il Napoli battagliare con l’Inter per la vittoria del campionato: ", dicendo che non si fanno dall'oggi al domani anche se a me è accaduto,Possiamo lavorarci per aumentare le reti, ma se un giocatore ne fa 1/2 all'anno, non può arrivare a 10. Se arriva a 4 è già un buon traguardo. L'Inter ha fatto 19 gol su calci da fermo, vuol dire che hanno giocatori che colpiscono, segnano e portano punti. Noi piano piano dobbiamo inserire tutte queste caratteristiche: capisco che è un concetto complicato e che a molti non interessa, ma quello che possiamo fare noi è cercare di migliorare il curriculum di alcuni giocatori".che, come in ogni top club che si rispetti, dovrebbero essere i primi a trascinare la squadra verso lidi importanti.

Scorrendo la rosa degli azzurri,. Spulciando il reparto offensivo a disposizione dell’ex Juventus,(obiettivo conquistato, tra l’altro, nella giornata di oggi)è fermo a 4 – di cui 3 nelle ultime quattro partite di campionato -,a 2, lo stesso numero di gol realizzati dain stagione. Continuando ad analizzare l’attacco,è rimasto bloccato a 3 (ed è attualmente infortunato),– sino al suo trasferimento di gennaio al PSG – ha contribuito con 5 marcature, mentre– arrivato in prestito dal Milan – non ha ancora avuto moltissimo spazio a disposizione per incidere., però,. La dimostrazione che il Napoli targato Conte è un meccanismo ben oleato, dove tutti contribuiscono a dar vita a quel sogno chiamato Scudetto numero 4 della storia.

che devono lavorare ogni giorno per fornire più soluzioni, per essere maggiormente incisivi, per diventare più cattivi dal punto di vista realizzativo.. Al 27’, il belga (che è andato così in doppia cifra per la dodicesima stagione su 13, come riportato da Opta, un traguardo per il quale ha fatto meglio solo Lewandowski dal 201213 a oggi) corregge in porta con un tap-in una respinta corte da parte di De Gea sulla forte conclusione tentata da McTominay. Nella seconda frazione, invece,– in contrapposizione con la fu Lu-La che Lukaku compose all’Inter con Lautaro Martinez –: Lukaku serve un assist perfetto che Raspadori deve solo insaccare alle spalle dell’estremo difensore dei viola.si è soffermato sul presente a DAZN (“per la squadra, dobbiamo continuare così e siamo contenti per la squadra"), mentreha elargito elogi nei confronti del suo compagno di reparto (". Lavoriamo tanto su queste situazioni").

. Ognuno di noi ha una propria storia, quando parlo dico la verità.Le prestazioni di Romelu stanno crescendo, quella con l'Inter e oggi sono state le sue due migliori da quando è a Napoli. Sa che deve essere dominante, se lo è abbiamo più possibilità di vittorie. Adesso sta in un buon momento di forma, abbiamo bisogno di lui come di tutti. Rimangono 10 finali, cui dobbiamo dare tutto. Dovrò fare delle scelte, senza guardare in faccia nessuno”. E così, su quel suo attacco forse non pronto per vincere qualcosa di importante,che attendono i partenopei, anche a costo di fare scelte impopolari. Gioca chi sta meglio, gioca chi da tutto, chi suda per questa maglia sudore, lacrime e sangue. Gioca chi ha voglia di scrivere una pagina importante di storia per il calcio in quel di Napoli.(quando il belga segna, la squadra vince)Servirà dare tutto per prendersi questo Scudetto, ma il Napoli – a -1 dall’Inter, attualmente – è pienamente in corsa grazie anche ai tre protagonisti di questo racconto. Al campo, come sempre, decidere se si tratterà di una storia di vincenti o di un ‘Icaristico’ sogno fattosi troppo grande a un passo dalla realizzazione.

