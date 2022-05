In casa Napoli ci sono alcuni giocatori il cui contratto scadrà tra un anno. Tra questi Fabián Ruiz, che ha voglia di tornare in Spagna e nella prossima sessione di mercato potrebbe dire addio.



Fabián Ruiz ha già ricevuto un'offerta nei mesi scorsi dal Newcastle, non prendendola mai in considerazione e aspettando chiamate più prestigiose la prossima estate. Una di queste potrebbe arrivare dal Barcellona: Xavi lo ha elogiato prima del match di Europa League, ma dipenderà dall'eventuale partenza di de Jong. Lo racconta il noto quotidiano spagnolo AS.