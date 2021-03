La prossima stagione in casa Napoli potrebbe esserci una rivoluzione. Tanto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League. Nel caso in cui non dovesse essere centrato l'obiettivo quarto posto giocatori come Koulibaly e Fabián Ruiz finirebbero inevitabilmente sul mercato.



Lo spagnolo è nel mirino dell'Atlético Madrid. Dell'argomento parla Mundo Deportivo: i Colchoneros hanno già provato ad acquistarlo verso la fine dell'ultima sessione di mercato offrendo al Napoli 50 milioni di euro. De Laurentiis ha rispedito l'offerta al mittente. L'Atletico è pronto a fiondarsi nuovamente su Fabián Ruiz con il giocatore che ha sempre guardato in maniera positiva l'ipotesi di un trasferimento in maglia rojiblanca. Anche Real Madrid e Barcellona lo seguono ma l'andaluso sembrerebbe preferire la soluzione Atlético Madrid.