Conrado Valle, giornalista di AS, spiega ai microfoni di Radio CRC: 'Il Valencia chiede 70 milioni per Rodrigo, può scendere a 60 milioni: ma, meno non accetta. Ci deve essere un'offerta irrinunciabile. Al Valencia piacerebbe il ritorno di Albiol e Diawara è un calciatore che il Valencia ha seguito. Il Penso che potrebbe essere un'operazione parallela con il Napoli, ma non contestuale alla trattativa per Rodrigo. L'attaccante è gestito dal padre e da Jorge Mendes. Rodrigo, però, penso stia sperando offerte da Barcellona, Atletico Madrid e Bayern Monaco. Il Napoli resta una piazza importante"