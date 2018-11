Come svela Il Mattino: "Certo, un motivo o un altro non dovessero esserci segnali di recupero al cento per cento di Ghoulam, è chiaro che una mossa potrebbe riguardare l'esterno difensivo. Perché adattare Hysaj a sinistra, quando Mario Rui deve essere messo a riposo, non è soluzione praticabile all'infinito. Dunque, primo indizio porta a Darmian: perché a giugno andrebbe via a zero dal Manchester United e dunque non è escluso che Mourinho dia il via libera alla cessione già adesso. E Lazzari? Un altro terzino destro (che al contrario di Darmian non gioca mai a sinistra) sarebbe prematuro. Magari in estate, ma non adesso. L'incognita a centrocampo: se Diawara dovesse puntare i piedi, ecco che potrebbe essere un pressing per Stanislav Lobotka del Celta Vigo, che il ds Giuntoli ha da tempo messo nel mirino. Stesso discorso in attacco: sono evidenti le difficoltà di Milik, ma il polacco non è in discussione. Ancelotti spinge ancora su di lui. Lazzari, Tonali e Barella, il Napoli prepara la sua offerta: tre aste, ma De Laurentiis non si tira indietro".