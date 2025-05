Napoli-David, si tratta: proposta avanzata, cosa serve per chiudere

Ilfa sul serio per. Il centravanti canadese classe 2000 e attualmente di proprietà dela fine stagione sarà libero da ogni tipo di accordo con il club francese dato che il suo contratto non è stato rinnovato e scadrà a tutti gli effetti il 30 giugno 2025. Il club del presidentelo sta seguendo da tempo e negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con il suo entourage presentando una proposta ufficiale per l'acquisto a parametro zero.Come riportato da Fabrizio Romano il Napoli in queste ore ha ascoltato le richieste fatte dagli agenti del giocatore () e ha presentato una propria proposta contrattuale che ora il giocatore dovrà ascoltare, valutare e decidere se accettare.- La notizia in sé e per sé è cheche, ascoltate le cifre, hanno messo in stand by le rispettive trattative. Ovviamente non c'è ancora una fumata bianca, e anzi, molti dettagli dovranno essere chiariti consci anche del fatto che la questione diritti di immagine per la squadra napoletana è argomento di fitte discussioni.da tempo ha chiesto alla proprietà, anche a mezzo stampa, uno sforzo sul mercato per completare la rosa e renderla competitiva su più fronti in vista della prossima stagione e con un futuro, il suo, ancora da scrivere.che possa alternarsi e prendere il posto di Romelu Lukaku e il colpo David andrebbe proprio ad accontentare questa richiesta.