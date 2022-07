Quinto giorno di allenamento per il Napoli, che è in ritiro a Dimaro. Gli azzurri sono scesi in campo per la sessione mattutina. Domani ci sarà il primo impegno, la prima amichevole contro l'Anaune Val di Non.



La squadra ha svolto lavoro atletico e poi delle partitine di calcio-tennis. Olivera è rimasto in palestra per tutta la seduta, mentre Juan Jesus non è a Dimaro perché è nata la figlia Maya. Grande ovazione per Victor Osimhen, che si è unito alla squadra ed ha abbracciato Spalletti. Il nigeriano ha lavorato a parte. Si è visto uno Spalletti pensieroso, mentre a bordo campo ha assistito all'allenamento il ds Giuntoli con il suo vice Pompilio.