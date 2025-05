Napoli, De Bruyne apre al trasferimento: incontro con Manna a Manchester nelle scorse settimane

Getty Images

Kevin De Bruyne al Napoli è possibile. L'indiscrezione di calciomercato che ha alimentato i sogni dei tifosi partenopei sta trovando sempre più conferme. Il tutto nella settimana che porta alla sfida con il Genoa, possibile ulteriore passaggio verso il quarto scudetto della storia degli azzurri.

MANNA - L'ultimo capitolo di quella che è destinata a diventare una trattativa di mercato che può scaldare una piazza già passionale come quella di Napoli è stato rivelato da Gianluca Di Marzio. Il direttore sportivo Manna ci lavora da più di un mese e nelle scorse settimane è stato a Manchester per incontrare il calciatore belga e presentargli il progetto. Il centrocampista del Manchester City avrebbe aperto al trasferimento e sta valutando la situazione insieme alla famiglia: l'offerta è di un biennale con opzione per la terza stagione.

SCELTA DI VITA - Il Napoli spera e crede nel sì del giocatore. De Bruyne, preso atto della volontà del Manchester City di non rinnovare, si è guardato intorno. Si sente competitivo, vuole fare ancora la Champions League ed è consapevole di poter dire ancora la sua. Anche in ottica del Mondiale del 2026, dove punta a essere protagonista con il Belgio di Rudi Garcia. L'aspetto economico conterà, certo, ma il belga non è alla ricerca di ricchi contratti che potrebbe avere in Arabia, ma di una squadra in cui sentirsi al centro del progetto.

NAPOLI - Anche se non più al top, De Bruyne può fare la differenza in Italia. Sarebbe un messaggio forte da parte di Aurelio De Laurentiis, una dichiarazione di intenti e di grande ambizione anche in campo europeo. L'ambizione che ha Antonio Conte, che punta ad avere un Napoli sempre più forte. La moglie di De Bruyne è già stata a Napoli per informarsi sulla città. Un altro segnale, insieme alla visita di Manna, che la trattativa è molto ben avviata.

NUMERI - Anche in una stagione difficile, De Bruyne, che compirà 34 anni il prossimo 28 giugno, ha realizzato sei goal e otto assist in 36 partite. Al Manchester City, in 10 anni, è arrivato a 108 goal e 177 assist in 418 partite. Vincendo tutto, inclusa la Champions League nel 2023. Sa come si fa e porterebbe al Napoli una grandissima esperienza internazionale.