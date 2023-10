Ieri la ripresa, oggi proseguono i lavori del Napoli all'SSCN Konami Training Center con una doppia seduta di allenamenti, nel pieno di una situazione complicata che vede protagonista Rudi Garcia. Il tecnico nei giorni scorsi è stato 'sfiduciato' da Aurelio De Laurentiis con le sue dichiarazioni ma al momento rimane in panchina, complice anche il no di Antonio Conte alla proposta azzurra.



A Castel Volturno, riferisce Sky Sport, si è recato lo stesso presidente De Laurentiis: una mossa per assistere all'allenamento e mostrare vicinanza alla squadra, ma anche un'occasione di confronto con Garcia.