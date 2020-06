Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è piombato questo pomeriggio nel centro sportivo di Castelvolturno per incontrare i calciatori e Gennaro Gattuso a tre giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Secondo quanto riferisce Sky Sport, è stata anche l'occasione per fare il punto anche sui rinnovi contrattuali di Zielinski e Mertens, in fase di definizione, e sulla questione della riduzione degli stipendi causa coronavirus, sulla quale non c'è ancora intesa.