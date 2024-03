Napoli, De Laurentiis annuncia: 'Non rifarò il Maradona ma costruirò un nuovo stadio!'

La questione stadio a Napoli ha una rilevanza molto importante nell'ultimo periodo. Ci sono i prossimi Europei 2032 in gioco e proprio Napoli presumibilmente sarà una delle città che ospiteranno la competizione dopo quelle praticamente già scelte, ovvero Milano, Torino e Roma. Lavorano in sinergia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il Sindaco della città, Gaetano Manfredi. Anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha individuato Napoli come punto di forza e si va verso questa direzione.



VIA DAL MARADONA - Le prime indiscrezioni e i primi movimenti portavano ad un restyling dello Stadio Diego Armando Maradona, oggi casa del Napoli. Qualche problema c'è, come la pista d'atletica che De Laurentiis non vuole nel nuovo progetto. Il destino del club partenopeo, però, sembra essere indirizzato altrove. Il Napoli, infatti, è pronto a traslocare di qualche chilometro. C'è un terreno importante a pochi passi dal Maradona, dove sarebbe dovuto nascere il Parco dello Sport, a Bagnoli. Ed è lì che De Laurentiis ha intenzione di costruire il nuovo stadio. Lo ha annunciato ai microfoni del Tgr RAI Campania: "Non rifarò l'impianto di Fuorigrotta ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli". Queste le prime dichiarazioni del patron, che è pronto ad andare nel dettaglio della questione.