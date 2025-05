Napoli, De Laurentiis anticipa l'incontro con Conte per allontanare la Juventus

Il presente delsi chiama Lecce. La gara contro i salentini è considerato da tutti il vero spartiacque di questo finale di stagione perché quei tre punti di vantaggio sull'Inter nella corsa Scudetto vanno difesi contro una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza.lo sa e non vuole distrazioni in quella che, nella sua testa, è da considerarsi un'autentica impresa. Eppure sul futuro del club Azzurro, a prescindere da come finirà questa stagione, incombe comunque. Il patronlo sa e, proprio per questo,Il numero uno del Napoli in questi giorni si sta godendo un periodo di stop e di vacanza insieme alla famiglia alle Maldive e come riportato dal Corriere dello SportNon sarà però un ritorno al lavoro casuale perché De Laurentiis ha intenzione di provare adagitate che continuano ad esserci sul suo futuro in azzurro.Ormai l'aritmetica certezza di unè arrivata e, memore degli errori fatti in passato, questa volta il numero uno della FilmAuropunto per punto quello che dovrà essere il programma per il futuro.Servirà u, per garantirglie diradare le nubi agitate proprio da Conte dopo il mancato investimento invernale a fronte dell'addio di Kvaratskhelia. Il confronto ci sarà e poi sarà la volta di un vertice a 4 con Chiavelli e Manna per capire

Sullo sfondo e in attesa di capire ciò che Conte vorrà fare e soprattutto l'esito di questo confronto, resta sempre la. Il sogno mai sopito dell'allenatore salentino di "tornare nella sua casa" potrebbe essere finalmente realizzato, con tutti i veti posti sul suo nome che stanno lentamente cadendo di fronte ad una stagione rivelatasi traumatica a Torino.