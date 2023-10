Seduta mattutina per il Napoli, agli ordini di Rudi Garcia, all'SSCN Konami Training Center e consueto report diffuso dal club sul proprio sito ufficiale: "Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Verona-Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra, sul campo 3, ha svolto allenamento congiunto con la Primavera seguito da partita finale. Chiusura di sessione con mini partitina 5 contro 5”.



IL REPORT - “Juan Jesus ha svolto parte di lavoro con il gruppo e parte personalizzato. Gollini ha svolto allenamento completo con la squadra. Il Presidente De Laurentiis ha assistito all'intera seduta. La ripresa della preparazione è fissata per lunedì".