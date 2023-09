Victor Osimhen non si tocca. È stato questo il pensiero di De Laurentiis nel corso dell'ultima sessione di mercato: il presidente del Napoli è riuscito a resistere ai tentativi di club come PSG e Bayern Monaco. Si è fatto sotto anche l'Al-Hilal, pronto a offrire un ingaggio monstre al centravanti nigeriano e a portare una super offerta agli azzurri.



IL RETROSCENA - Offerta rispedita al mittente che avrebbe anche un retroscena "particolare". Come raccontato dal noto giornale francese L'Equipe, infatti, De Laurentiis avrebbe deriso l'Al-Hilal in seguito ad un'offerta da 200 milioni per acquistare il giocatore: "Con quest'offerta compri solo un piede di Osimhen. L'anno prossimo penso che potrete offrire 500 milioni e forse valuteremo, ma ripeto: forse".