Napoli, De Laurentiis: 'Champions, sono stato male. Se l'Inter a 20 punti da noi è arrivata in finale...'

È stato un vero fiume in piena Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno. Il presidente del Napoli ha toccato tantissimi argomenti, con il focus centrale sulle spiegazioni di un rendimento deludente in questa prima parte di stagione. Ha parlato anche di Inter e del grande rimpianto che si porta dietro dopo l'eliminazione nella scorsa Champions League:



"Io ci rimango malissimo nell'uscita dalla Champions, mi aspettavo di poterla vincere. Perché se è andata ad un passo l'Inter che ha chiuso a 20 punti da noi in campionato, per quale motivo io non dovevo andare in finale e poi giocarmela fino all'ultimo. Lì sono stato molto ma molto male. Vincere lo scudetto è importantissimo dopo 33 anni, ma vincere la Champions o arrivare in finale mi avrebbe declinato la partecipazione al campionato mondiale della FIFA che vale circa 100 milioni di possibili ulteriori investimenti. Al Maschio Angioino, Premio Bearzot del 24 marzo, quindi distanti dalle tre partite con il Milan, dico che Spalletti sarebbe rimasto con noi. Lui non smentisce. Il 2 aprile, Napoli-Milan 0-4, il 12 aprile Milan-Napoli 1-0, il 18 aprile Napoli-Milan 1-1".