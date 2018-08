Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia il malcontento dei tifosi per il mancato arrivo di un attaccante: "Attacco indebolito? Ma come? Si è avvantaggiato dell'entrata di Verdi! Lui, cosi come Mertens, possono giocare a destra, sinistra ed anche come centravanti. Quando stoltamente si dice che bisogna rinforzare l'attacco del Napoli, quando l'anno scorso non c'era Milik infortunato, si dimentica che Mertens ha fatto furore e fuochi d'artificio, facendo impallidire Higuain rispetto ai gol che ha fatto alla Juve. Non riesco a capire questa attitudine distruttiva. Ma poi chi sono questi tifosi? Non sono i 40 milioni nel mondo, ma qualche malato, drogato che non capisce nulla, facendosi il mercato con gli amici e facendo delle scommesse interne, magari scommettendo a 3, a 5 o a 10 che arriva qualcuno. Vendiamo più maglie? No, quello no. A Napoli c'è il gusto del pezzotto, vogliono spendere i miliardi di euro per compare i giocatori, ma poi fanno il pezzotto, spingono ai tornelli per entrare in più. Loro contestano De Laurentiis, ma io contesto loro".