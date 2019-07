La Gazzetta dello Sport scrive su James Rodriguez: "La partita a scacchi di Aurelio De Laurentiis continua, ma i bianchi (quelli del Real Madrid) hanno sempre il vantaggio di muovere per primi su James Rodriguez. Attenzione, però, il patron del Napoli è pronto a cambiare scacchiera: sa di avere una mossa sola da spendere in attacco, per accontentare Carlo Ancelotti e vuole giocarsela senza fretta. L’impressione è che il Napoli non spinga più per il fantasista colombiano e abbia intenzione di investire in altre direzioni. Nei prossimi giorni potrebbe prendere quota la pista che porta a Mauro Icardi. Mai dichiarata, anzi in parte smentita, ma che col passar del tempo potrebbe diventare praticabile se l’Inter non riuscirà a venderlo".