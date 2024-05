Napoli, De Laurentiis: "Conte? Prossimi 10 giorni decisivi, dovrà vincere una cosa..."

Presso il centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta si tiene il convegno contro il razzismo. Ospite dell'evento il presidente del Napoli,Che ha preso parola: "L'Italia non è un Paese razzista, ma dell'accoglienza. L'abbiamo visto in questi anni con le accoglienze delle immigrazioni. È un Paese dove esistono focolai di intolleranza contro la diversità, che sia colore, sessualità, appartenenza a diverse religioni. In questo Paese si dibatte troppo, non è il Paese del fare. Con questa facile contaminazione di contrapposizione politica si rischia di dilatare nel tempo soluzioni che sarebbero semplici e immediate da trovare".

- "Il problema è il sistema, ogni volta c'è un sistema che non funziona per determinati accadimenti sia pre che post".- "Se questa è la nostra natura è difficile educare le persone. I bambini di razzismo non hanno nulla, però man mano che si cresce il bullismo è una conseguenza di un razzismo. Alla base c'è uno Stato che non ha mai funzionato e non sta funzionando, un problema educazionale delle famiglie che devono lavorare per portare un doppio stipendio a casa e non possono tutelare i propri figli. La scuola non è adeguata, i professori forse non sono in grado di educare i nostri ragazzi. I problemi sono molteplici e non si possono ridurre".

- "IDove non deve vincere il tifo ma l'equità del ragionamento"