Napoli, De Laurentiis corteggia Conte: il 'sì' ai tifosi e la concorrenza in Italia. Ma c'è un ostacolo

Si continua con il tecnico toscano, ma il 3-0 di Torino pesa tanto e serve una scossa. Che arrivi dal ritiro che avrà inizio oggi oppure dai nuovi acquisti del mercato, l'importante è che gli azzurri rialzino la testa e inizino la. Perché anche in base alla posizione in campionato al termine della stagione si potrà arrivare ad un allenatore o un altro, dopo l'addio del traghettatore Mazzarri. Questione di ambizioni.- Sono mesi che è iniziata laC'è stato un secco no, forse due, a stagione in corso non è sua intenzione subentrare. Intanto il patron azzurro: consapevole che non riuscirà a strappare un "sì" già oggi, è al lavoro per il prossimo anno. È lui il nome in cima alla lista ed è pronto anche a fare uno strappo alla regola per quanto riguarda l'ingaggio, dato che quello dell'ex Tottenham non è dei più bassi.- Nuovi indizi sono arrivati dalla giornata di ieri. InfattiLui abita a pochi chilometri da lì, si è visto anche più volte allo Stadium per la Juve. Però intanto un'occhiata al Napoli l'ha data, per capire se può funzionare e su cosa lavorare, in caso di matrimonio con De Laurentiis.. C'è un obbligo, un ostacolo, però, che riguarda la stagione attuale. PerchéServe rientrare in corsa, serve giocare la massima competizione europea. Dopodiché si vedrà, a De Laurentiis l'arduo compito di convincere l'ex Inter e Juve e di sorpassare la concorrenza di