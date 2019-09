Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una dichiarazione all'Ansa sull'esito dei lavori di ristrutturazione dello Stadio San Paolo, dopo il sopralluogo effettuato oggi negli spogliatoi: "Ora verificheremo bene i lavori fatti agli spogliatoi, vedo che c'è da finire gli arredi e fino a ieri, quando dicevano che avevano finito mancavano degli elementi nei bagni e le bocchette della doccia. Noi nel Cinema facciamo in un giorno quello che altri fanno in un mese, ma nel Cinema passa la macchina e poi può cascare tutto per terra qui invece bisogna avere rispetto dei soldi pubblici che sono arrivati grazie al presidente De Luca. De Luca è riuscito a portare con le Universiadi una quantità importante di soldi. Noi ce l'abbiamo sempre messa tutta, altri un po' meno. Se avessimo avuto più disponibilità da parte della città sarebbe meglio, per fortuna è arrivato il commissario Basile che in cinque mesi è riuscito a fare tutti i lavori con i soldi pubblici, con cui bisogna stare molto attenti".