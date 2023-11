Il pareggio di Champions League contro l'Union Berlino non è andato per nulla giù al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis il quale, presente in tribuna per assistere al match (una fila sotto il rientrato Victor Osimhen accompagnato dal suo agente Calenda e per cui si dovrà tornare a parlare di un difficile rinnovo) ha concluso la gara scuro in volto e con vecchi dubbi che tornano tali in vista della prossima sosta. Dubbi sul futuro di Rudi Garcia con cui i rapporti continuano ad essere altalenanti.



LUNGO CONFRONTO - A fine gara, infatti, il patron azzurro è sceso negli spogliatoi e si è intrattenuto in un lunghissimo confronto con l'allenatore francese. Secondo il Correre dello Sport è apparso fortemente irritato anche perché ora la corsa per gli ottavi di Champions che sono ritenuti traguardo fondamentale diventa una montagna scivolosa da scalare. Real Madrid al Bernabeu e Braga al Maradona in mezzo ad un calendario di fuoco per la rincorsa allo scudetto che vedrà dopo la sosta le due sfide di coppa infilarsi fra Atalanta, Juve e Inter. E i dubbi su un cambio in panchina rimangono forti con l'Empoli a fare da nuovo spartitraffico per una stagione troppo zoppicante.