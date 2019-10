Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla a ESPN Deporte di Hirving Lozano, titolare nella sfida Champions contro l'RB Salisburgo: "Ho visto bene Lozano contro il Salisburgo, mi sembra un calciatore in ripresa. Bisogna aspettarlo anche perché viene da una realtà profondamente diversa rispetto a quella italiana. Lozano è un grandissimo giocatore. Appena entrato con la Juventus segnò un goal. Non si può avere tutto e subito, non si può pretendere che questi giocatori risolvano i problemi subito. Bisogna dar tempo loro e all'allenatore che deve capire dove schierarlo".