Poco meno di 24 ore al fischio d’inizio, il Napoli domani alle 21:00 sarà all’Olympiastadion per affrontare l’Union Berlino in vista della 3ª giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo il ko contro il Real al Maradona, Garcia e i suoi uomini vogliono ritrovare i tre punti che sarebbero preziosi a questo punto della competizione.



C’È ADL - A dare forza al Napoli c’è Aurelio De Laurentiis. Il presidente nell’ultima settimana si è riavvicinato alla squadra, in seguito ad un momento delicato. Nonostante l’assemblea di Lega a Milano, De Laurentiis ha raggiunto immediatamente Garcia e i calciatori ed è sceso in campo scrutando l’immensa struttura dell’Olympiastadion, passando poi per gli spalti, fino ad andare sul terreno di gioco salutando i calciatori e parlando con qualcuno durante il walk around