Come racconta La Gazzetta dello Sport, un tema che tiene banco in casa Napoli da giorni è il rinnovo del contratto dell’esterno spagnolo José Callejon. Aurelio de Laurentiis non riterrebbe indispensabile prolungarne il contratto se dovesse arrivare almeno Lozano, se non pure James Rodriguez. Un’operazione che, invece, è stata consigliata da Ancelotti che ritiene Callejon imprescindibile nei suoi schemi e lo vuole totalmente tranquillo, sereno anche sul contratto. "Il presidente e Ancelotti hanno idee diverse sulla questione", si legge.