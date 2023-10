Nel corso del suo lungo intervento all'università Luiss di Roma, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della scelta che in estate ha portato Rudi Garcia come nuovo allenatore del club. Tanti i retroscena raccontati sulle alternative sondate prima del francese e che hanno poi rifiutato la panchina.



THIAGO MOTTA E LUIS ENRIQUE - "Ho interrogato Thiago Motta, ma non ha ritenuto il rischio di dover prendere il posto di un allenatore che ha aveva fatto quello che ha fatto. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato in Francia, guardate che risultati sta facendo. Lui non mi aveva nemmeno convinto negli excursus dialettici che abbiamo avuto per tre giorni. Ne ho chiamati parecchi”.