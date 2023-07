Non c'è da ricomporre una rosa, ma va puntellato qualcosa. A partire dalla difesa, perchéUn lavoro che non si è potuto fare fin da subito perché il vero cambiamento è stato interno, con l'addio di Spalletti e l'arrivo di Garcia poco più di un mese fa. Così come il passaggio del direttore sportivo, dato che Giuntoli ha salutato andando alla Juve ed è stato ufficializzato da sole due settimane Meluso. Se dal ritiro di Dimaro è arrivata la sola ufficialità del rinnovo di Di Lorenzo, da Castel di Sangro ci si aspetta qualche annuncio in più.allo Stadio Teofilo Patini per seguire da vicino l'allenamento della squadra.durante il quale presumibilmente si sarà fatto qualche discorso inerente il mercato.- La priorità è chiara, occorre trovare il nuovo difensore centrale. Nella lunga lista emergono su tutti Max, Kevine Kōnstantinos. Partendo da Kilman, c'è il Wolverhampton che spara alto e non è disposto a scendere al di sotto dei 40 milioni di euro. Dunque, discorso momentaneamente accantonato. Per Danso c'è già l'intesa di massima con un quadriennale da 3 milioni di euro. Bisogna convincere il Lens a privarsi del miglior difensore della scorsa Ligue 1. Ma i francesi chiedono non meno di 30-40 milioni. Mavropanos non è la primissima scelta, però sono in corso i contatti anche per lui, ma rispetto ai primi due i rapporti sono più indietro.Gol, giocate, risate, scherzi ai compagni e richieste di VAR con tanto di grandi esultanze.Sul piatto 7-7,5 milioni di euro a stagione per il centravanti nigeriano prolungando il contratto, inserendo una. Le prossime settimane potrebbero essere decisive.terzino classe 2000 che Garcia sta visionando da vicino. Il tecnico poi deciderà se puntare su di lui come vice Di Lorenzo oppure fargli fare ancora esperienza in prestito.che aspetta solo una decisione finale da parte degli azzurri. Si discute, si valuta il futuro della rosa del Napoli e tra i nomi restano i dubbi(contratti in scadenza, ma per il polacco si va verso il rinnovo).ma potrebbe essere un'operazione da ultimi giorni di mercato.