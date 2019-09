Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, assieme ad altri membri del Napoli e del Comune, hanno effettuato un sopralluogo al San Paolo per i nuovi spogliatoi: al presidente sono stati mostrati nel dettaglio i lavori ancora in fase di definizione con gli operai al lavoro per pulire i vari ambienti.