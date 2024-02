Napoli, De Laurentiis e tutto lo staff a Castel Volturno: pronto 'l'incontro d'addio' con Mazzarri

Giovanni Annunziata

Giornata molto intensa a Napoli. Al centro dell'attenzione c'è il cambio in panchina oramai imminente che si prepara ad annunciare il presidente Aurelio De Laurentiis. I risultati raccolti da Walter Mazzarri nei tre mesi in cui ha ricoperto il ruolo di allenatore del Napoli hanno lasciato parecchio a desiderare. Oggi il Napoli si ritrova al nono posto a ben 9 punti dalla zona Champions e occorre invertire la rotta. Immediatamente. Decisione presa da De Laurentiis che ha anche scelto il sostituto di Mazzarri. Sarà Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia, che ha ricevuto l'ok da parte della Federazione per guidare sia la nazionale che il Napoli per i prossimi quattro mesi.



VERTICE IN CORSO - Mattinata movimentata in pieno centro a Napoli. De Laurentiis presente all'Hotel Britannique, dove sono arrivati anche l'ad Andrea Chiavelli (l'uomo dei contratti), il club manager Antonio Sinicropi e il vice presidente Edoardo De Laurentiis. Il patron azzurro ha atteso che terminasse l'allenamento mattutino del Napoli e poco dopo le 15 ha lasciato l'hotel per dirigersi con i suoi collaboratori a Castel Volturno, dove è previsto un incontro con Walter Mazzarri e dove sono già presenti il ds Meluso e il responsabile dell'area scout, Maurizio Micheli. Il tecnico toscano non è stato informato immediatamente della decisione nei giorni scorsi e sperava di avere maggior tempo a disposizione. Ora sembra essere veramente arrivato il tempo dei saluti e già da domani potrebbe esserci Calzona, che non è presente nell'albergo dell'incontro, a dirigere l'allenamento alla vigilia del match di Champions contro il Barcellona. Saranno ore decisive le prossime.