Obiettivo fare cassa. Il Napoli ha preso la sua decisione, lavorerà in uscita anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. De Laurentiis ha dettato la linea guida, bisogna abbassare il monte ingaggi, in quest'ottica va valutata la scelta di trovare una sistemazione a Kalidou Koulibaly, in scadenza nel 2023, con stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione. Il difensore senegalese è stato vicino all'addio lo scorso anno, destinazione Manchester City, ma la pandemia ha bloccato tutto. Quest'anno farà la valigia, come Fabian Ruiz, che ha già fatto sapere al suo agente che intende rientrare in Spagna. La trattativa per il rinnovo (guadagna 1,5 milioni fino al 2023) non è mai decollata, l'ultimo anno sulle montagne russe ha convinto il numero 8 ad andare via.



IL PUNTO - L'idea del Napoli è quella di incassare, per entrambi, 100 milioni, una cifra ambiziosa, soprattutto di questi tempi. Il valore dei giocatori è innegabile, la crisi globale ha però abbassato sensibilmente il costo dei cartellini. Una cifra vicina ai 70 sembra essere più in linea con i prezzi di mercato, ma con De Laurentiis, si sa, è difficile trattare. Tra gli argomenti caldi dell'estate c'è anche la situazione di Alex Meret: il preferito del presidente si è stufato dell'alternanza con Ospina, ha perso l'Europeo e non vuole rischiare di uscire dal giro azzurro. Se non sarà una prima scelta andrà via, questa volta senza esitazioni. L'ingaggio da un milione di euro lo rende appetibile per molti club.