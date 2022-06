Nel 2004 Aurelio De Laurentiis prendeva in mano le redini del Napoli. Dalla Serie C ha portato gli azzurri fino alla Champions e oggi stabilmente occupa i vertici del calcio italiano. Si è parlato più volte di cessione, ma non lo è stato fatto mai in maniera concreta.



Stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, De Laurentiis, forse per provocazione o no, avrebbe chiesto 2 miliardi di euro per vendere il Napoli, il Bari e la Filmauro. Mancano conferme, ma l'interesse c'è.