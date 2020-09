Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli tutti a pranzo https://t.co/WmIcUsnAg2 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 15, 2020

Gli ultimi giorni in casasono stati abbastanza burrascosi. Il presidente azzurro,è risultato positivo al. Il patron del Napoli aveva la febbre alta ed ha trascorso la quarantena in casa a Roma con sua moglieOggi le condizioni di salute sono migliorate e lo stessotramite Twitter ringrazia così:coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loroche mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli tutti a pranzo".