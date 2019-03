Il Mattino ha svelato un incredibile retroscena su Moise Kean, attaccante della Juventus, che ha esordito dal primo minuto con la maglia della Nazionale segnando il gol del 2-0 contro la Finlandia. Secondo quanto riportato dal quotidiano, in estate il suo agente Mino Raiola fece un sondaggio telefonico con il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, per sondare la possibilità di un prestito con la maglia partenopea. Il patron, però, rifiutò una formula che lo avrebbe valorizzato, ma senza strapparlo definitivamente al club bianconero, primo rivale per lo scudetto in Serie A.