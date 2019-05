Come si apprende da Il Mattino, il Napoli ha esercitato la clausola unilaterale per proseguire ancora con Carlo Ancelotti: "Il Napoli ha esercitato la clausola per il rinnovo automatico del contratto di Ancelotti, il tempo limite era il 30 maggio e il passaggio è stato già ratificato. Una clausola di conferma (o di chiusura) del rapporto esercitabile solo da parte del club, rinnovata anche per la prossima stagione, da far scattare nuovamente al termine della prossima annata agonistica. Una possibilità unilaterale, non sono previste, infatti, clausole di uscita a favore dell’allenatore attraverso il pagamento di eventuali penali. Il discorso del rinnovo (probabilmente per altri due anni e quindi fino al 2023) verrà affrontato eventualmente durante la prossima stagione e cioè quando si avvicinerà la scadenza dell’accordo: intenzione di prolungare l’intesa manifestata a più riprese sia da De Laurentiis che da Ancelotti"