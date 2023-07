Il lungo addio di Cristianodopo 8 anni dinon ha comunque consentito addi muoversi in fretta per la ricerca del. Il patron azzurro, preso dal casting per il nuovo allenatore dopo la diaspora anche di Lucianoaveva messo in secondo piano la ricerca di un nuovo direttore sportivo delegando le mosse mercato a Micheangelo, storico braccio destro del neo-dirigente bianconero e capo degli scout azzurri. Oggi che in panchina siede Rudi Garcia e con il mercato che entra nel suo vivo, De LaurentiisL'ex dirigente rossonero è(era il vice di Walter Sabatini) e nel corso dell'ultimo weekend, riporta la Gazzetta dello Sport, si è presentato quasi a sorpresa nella Capitale e. Un colloquio positivo che lo stesso De Laurentiis ha sponsorizzato e che, essendosinel giorno del grande addio anche a Paolo Maldini, lo porterebbe se si concretizzasse in un contratto aper il Napoli.nel giorno della presentazione della stagione insieme allo sponsor MSC. Rispondendo alle domande sul neo ds aveva infatti detto:Mi ha detto che gli piace molto il mio film Yuppies, ma il nome non ve lo dico". Il nome è Frederic, e Massara presto dovrà entrare a gamba tesa in un mercato complicato, con l'addio di Kim, i difficili discorsi Lozano e Zielinski e, soprattutto un Osimhen corteggiatissimo dal PSG.