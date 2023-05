Lo scudetto dopo 33 anni ha portato a Napoli una gioia che sta durando nel tempo, col passare dei giorni e delle settimane. C'è però chi, del Napoli, sta già pensando al futuro: il presidente Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori stanno lavorando per pianificare la prossima stagione. Soprattutto per quanto riguarda acquisti, possibili cessioni e rinnovi. Tra i temi più caldi da discutere, quello legato a Kvicha Kvaratskhelia: dopo 12 gol e 13 assist in campionato, il classe 2001 è uno dei più corteggiati. Il presidente ha già in mente un piano...