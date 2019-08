Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del mercato azzurro: "Quando ho offerto la cifra blu, al cubo, per Pépé, non siamo riusciti a chiudere perchè il vero calcio alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, Conte e Sarri, siamo più forti in Italia, ma serve tempo per tornare grandi. L'Arsenal fattura cinque volte il Napoli, si è permesso di offrirgli qualcosa in più".