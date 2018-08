Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del problema stadio, con il San Paolo in cattive condizioni.



Queste le sue parole: "Che meraviglia questo stadio. E' ancora vuoto, ma ci saranno 57mila persone, sold-out per un'amichevole quando di solito non interessano a nessuno. Ha la conformazione di un impianto per il rugby, ma speriamo di fare presto uno stadio altrettanto bello a Napoli anche perché il San Paolo ormai è diventato una barzelletta per mezzo del sindaco ed i suoi seguaci".