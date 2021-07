Il Napoli oggi ha iniziato il ritiro estivo a Dimaro. La squadra è arrivata alle 12:30 presso l'Hotel Rosatti e alle 17:30 scenderà in campo per il primo allenamento.



Manca ancora all'appello Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è atteso in Val di Sole oggi alle ore 17, si unirà al gruppo squadra e al nuovo allenatore azzurro in vista della prima sessione pomeridiana.