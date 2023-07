Un anno fa in casa Napoli si viveva una situazione praticamente opposta rispetto a quella attuale. Un'aria tesa, di contestazione, con il presidente De Laurentiis che nel primo ritiro di Dimaro non si vide mai tra i tifosi azzurri. È passato un anno e oggi l'entusiasmo è alle stelle. Lo testimonia in primis l'accoglienza super riservata ieri ai calciatori al loro arrivo in Trentino. Ancor di più quanto accaduto nel corso dell'allenamento mattutino presso il campo di Carciato: De Laurentiis è andato a ringraziare i tifosi presenti sugli spalti che lo hanno applaudito e lanciato una sciarpa, da lui stesso indossata.