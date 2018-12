La Gazzetta delo Sport analizza il momento in casa Napoli dopo l'uscita dalla Champions: "Lo ha chiesto alla squadra, l’allenatore, sostenuto nel suo percorso futuro da De Laurentiis la cui reazione all’eliminazione è stata del tutto pacata. Il presidente s’è complimentato con tecnico e giocatori per quanto fatto nel girone di Champions, li ha spronati a non mollare, a guardare avanti senza lasciarsi condizionare dal risultato ottenuto. Anche perché, adesso, ci sarà da organizzarsi per l’Europa League che, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, Ancelotti non ha alcuna intenzione di snobbare, sarà un momento di rivalsa"