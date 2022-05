Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto alla trasmissione Twitch Jigantes del giornalista spagnolo Gerard Romero, dicendo la sua sul possibile passaggio di Kalidou Koulibaly al Barcellona: Non ho nessuna news. Il Barça non mi ha contattato per Koulibaly e credo che non abbia i soldi per comprare nessuno. Penso che gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo".



Sull’interesse per Pjanic: "Non dovete chiederlo a me, ma all'allenatore".