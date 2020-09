La notizia del giorno è piombata in casa Napoli, ma un po' in casa di tutti i club italiani. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Covid-19. Nella giornata di ieri il patron del club partenopeo ha partecipato alla riunione di Lega in compagnia degli altri presidenti e addetti ai lavori, prima di fare rientro in Campania con Oreste Vigorito, presidente del Benevento.



De Laurentiis ha fatto ritorno nella villa a Capri dove si era spostato per quest'estate. Con lui è risultata positiva al tampone anche la moglie Jacqueline. I due ora sono di rientro presso la loro abitazione a Roma, dove rispetteranno la quarantena e penseranno a curarsi fino a quando le condizioni di salute non miglioreranno.