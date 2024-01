Napoli, De Laurentiis: 'Ne prendo altri due, apriamo un nuovo ciclo'

Aurelio De Laurentiis non lascia ma raddoppia. Il presidente del Napoli ha parlato della complicata stagione post scudetto e di come proverà a rialzare i suoi in vista della seconda parte della stagione che partirà con una Supercoppa italiana da conquistare in Arabia Saudita. Lo ha fatto sulle colonne di La Repubblica, ecco le sue parole.



RESET - "È il momento dei fatti, il punto sulla situazione lo faremo più in là. Ho scelto io il centro sportivo che ci ospita e avevo già mandato qui un mio uomo di fiducia nelle scorse settimane, per avere l’assoluta sicurezza che il manto erboso dello Stadium Al Shabab fosse degno delle nostre aspettative...".



MERCATO - "Abbiamo capito che dopo lo scudetto vinto c’era bisogno di resettare. Lo stiamo facendo adesso ed è un’operazione che impone cautela, visto che siamo alla ricerca di giocatori funzionali per il presente e pure per il futuro. Devo rimettere la squadra suoi binari giusti. Abbiamo dimostrato dopo diciannove anni ai napoletani che si può vincere e abbiamo l’ambizione di tornare subito in alto, per provarci di nuovo".



PRIMO ACQUISTO - "Mazzocchi lo vedrete, sulla fascia è un treno", ha detto del primo acquisto mentre ha preferito tacere di Traoré e Ngonge, prima delle ufficializzazioni. Il numero uno azzurro ha poi fatto intendere che gli acquisti al primo di febbraio saranno cinque o più probabilmente sei. La rosa sarà completata con un nuovo difensore centrale (da trovare più in Italia che all’estero) e di altri due centrocampisti. Per il primo, i nomi più caldi sono quelli di Perez e Theate, mentre per la mediana, accantonato Samardzic, piace sempre Barak, in vantaggio in questo momento su Mangala.