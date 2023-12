È stata una serata complicata quella di ieri per il Napoli. Gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 contro il Monza al Maradona, continuando così il momento negativo. De Laurentiis al termine del match è sceso, come di consueto, negli spogliatoi. Lì non c'è stata alcuna sfuriata, anzi il presidente ha fatto i complimenti alla squadra provando a rincuorare i calciatori con il volto triste. Lo racconta Il Mattino.