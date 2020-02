Dries Mertens e il Napoli, una telenovela che attende ancora sviluppi e numerosi capitoli tutti da scrivere nelle prossime settimane. A quattro mesi dalla scadenza del contratto, il futuro è incerto e le possibilità sono ancora tutte al vaglio della dirigenza partenopea e del giocatore. La situazione è nota da tempo: entrambe le parti vogliono proseguire insieme nel rapporto d'amore che - in sette anni - ha visto il belga andare a segno 119 volte in 305 partite. Numeri che lo issano al secondo posto dei cannonieri napoletani all-time, alle spalle di Hamsik e davanti a un mito come Maradona. Nota è, però, anche la volontà di De Laurentiis, che non è disposto a sborsare cifre folli per trattenere 'Ciro', soprannome affettuoso affibbiato dai tifosi del Napoli al giocatore.



LE CIFRE - "Assolutamente non sono disposto ad uno sforzo importante. Ogni giocatore ha un suo valore a seconda di dove gioca, come gioca, che età ha e quello che fa". Parole e musica, firmate da ADL qualche mese fa. L'idea non è cambiata: la possibilità di trattenere Mertens, magari con un futuro in società, lo attira, ma solo a cifre ragionevoli. Ed è qui che entra in scena l'ostacolo principale della trattativa: la richiesta del belga è di 15 milioni totali, bonus compresi, per due anni. Richieste importanti, che De Laurentiis non sembra disposto ad accontentare. L'offerta del presidente, infatti, arriva a poco meno di 4 milioni a stagione, quasi la metà. La forbice, dunque, resta ampia e la partita è aperta.