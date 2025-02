Napoli, De Laurentiis: “Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare. Siamo una grande squadra"

Manca una settimana alladeldovesi ritroveranno per conquistare tre punti che diranno tanto del futuro di questaGli azzurri ci arrivano col freno a mano tirato dopo averin favore proprio dei nerazzurri. La squadra di Antonioha perso per 2-1 ama in società non fanno drammi.Con un post sul suo account X, il presidente Aurelioinfatti ha voluto scrivere alla squadra e ai tifosi, cercando di caricare l’ambiente in vista della gara contro la squadra di Simone

Non è certo la prima volta che il patron azzurro comunica con dei post su X. Spesso De Laurentiis utilizza il social network perE sullo stesso profilo è ormai tradizione che vengano annunciaticon un messaggio di benvenuto