Il Napoli continua a credere nel rinnovo di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano resta un punto fermo della squadra di Garcia ma la situazione contrattuale lascia con il fiato sospeso sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole mollare il suo centravanti e l’ipotesi prolungamento non sarebbe mai tramontata. Chelsea e Liverpool osservano con attenzione l'evolversi della situazione.